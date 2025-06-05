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        Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 00:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:05
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        Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
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        KARABÜK’ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak karayolu Yenice ilçesi orman deposu mevkisinde meydana geldi. A.O. (18) yönetimindeki 06 BHY 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tayfun B. idaresindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonetle çarpıştı. Arkalarından gelen B.K. (31) yönetimindeki 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonetle çarpıştı.

        Zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı kazada Turhan Karayakalı (58) yaşamını yitirirken, Z.K. (60), N.K., A.Ç., Ü.B., S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43), Y.B.A. (18) ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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