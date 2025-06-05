Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak karayolu Yenice ilçesi orman deposu mevkisinde meydana geldi. A.O. (18) yönetimindeki 06 BHY 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tayfun B. idaresindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonetle çarpıştı. Arkalarından gelen B.K. (31) yönetimindeki 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı kazada Turhan Karayakalı (58) yaşamını yitirirken, Z.K. (60), N.K., A.Ç., Ü.B., S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43), Y.B.A. (18) ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.