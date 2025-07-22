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        Karabük'te orman yangını (2)

        VALİYAVUZ: 250 PERSONEL, 64 ARAÇLA MÜDAHALE SÜRÜYORKarabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyünde çıkan orman yangını bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:50
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        Karabük'te orman yangını (2)
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        VALİYAVUZ: 250 PERSONEL, 64 ARAÇLA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyünde çıkan orman yangını bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havanın kararmaya başlamasıyla yangın söndürme çalışmalarının 205 personel ve 64 araçla devam ettiğini belirten Vali Yavuz, şunları söyledi:

        “Bu yaşanan yangınımızda şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın bir sıkıntı yaşamaması, tabii ki en büyük sevincimiz diyebiliriz. Ben öncelikle herkese geçmiş olsun diyorum. Bugün yaklaşık 16.30 sıralarında, Burunsuz köyü mevkisinde başlayan bu yangın doğu ve batı yönlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. 64 aracımız var. Arazözümüzle, su tankerimizle, iş makinelerimizle birlikte helikopter destekli bir şekilde yangına müdahale ettik. Ama tabii yavaş yavaş şu anda havanın kararmasıyla birlikte helikopterimiz yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimizle, su tankerlerimizle, iş makinelerimizle ve yaklaşık 200’den fazla personelimizle müdahale etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bizlerin şu anda birinci amacı yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerlerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı bir an önce korumak ve yangını söndürmek.”

        ‘ENGEBELİ BİR COĞRAFTA’

        Arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalenin zor şartlarda sürdürüldüğünü belirten Vali Yavuz, “Arazi ve coğrafya engebeli bir coğrafya. Tepeler, dağlıklar ve vadilerden dolayı yine şu aşamada ilk başta zarar gören alanın tespitiyle ilgili, şu aşamada kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Bizi en büyük sıkıntıya sokan konulardan birisi rüzgar. Rüzgar zaman zaman esiyor. Yangının yönünü ve alevlerin yönünü değiştirebiliyor. Yangını farklı noktalara atabiliyor. Sakinlediği zaman da arkadaşlarımızın müdahalesi bu anlamda daha kolaylaşmış oluyor” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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