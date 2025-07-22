Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        B.K. idaresindeki 06 ERE 589 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri

        Benzer Haberler

        Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Karabük'te parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Karabük'te parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Karabük'te motosiklet çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Karabük'te motosiklet çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Balkan şampiyonu wushucu kardeşlerin hedefi Avrupa ve dünyada zirve
        Balkan şampiyonu wushucu kardeşlerin hedefi Avrupa ve dünyada zirve
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı
        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı