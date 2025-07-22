GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

- Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 63 araç ve 205 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yangının seyrine bağlı yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbir amacıyla boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.