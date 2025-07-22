Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kayı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
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