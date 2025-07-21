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        Balkan şampiyonu wushucu kardeşlerin hedefi Avrupa ve dünyada zirve

        ORHAN KUZU - 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karabüklü 3 kardeş, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:06
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        Balkan şampiyonu wushucu kardeşlerin hedefi Avrupa ve dünyada zirve
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        ORHAN KUZU - 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karabüklü 3 kardeş, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

        Altı yaşındaki Derin, 12 yaşındaki Irmak ve 17 yaşındaki Arda Cemal Taşbaş, 17 ülkeden sporcunun katılımıyla Edirne'de 10-14 Temmuz'da "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen şampiyonada birinciliği elde etti.

        Azerbaycanlı antrenörleri Ali Aghayev yönetiminde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan kardeşler, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

        - Antrenör Aghayev: "Branş fark etmeksizin tüm gençlerin spor yapması gerekiyor"

        Antrenör Ali Aghayev, AA muhabirine, 2020'de kurdukları TurAz Spor Salonu'nunda sporcularla wushu branşı üzerine çalıştıklarını anlattı.

        Türkiye'yi temsilen katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda Taşbaş kardeşlerin üçünün de altın madalya kazanmayı başardığını aktaran Aghayev, "Arda ile birçok maça katıldık, dereceler elde ettik. Daha sonra Irmak devam etti. Son olarak Derin bize katıldı. Kardeşlerin üçü de istikrarlı. Antrenmanlara geliyorlar. Üçü de yetenekli. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel dereceler kazanacağız." diye konuştu.

        Aghayev, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefi için çalışmalar yaptıklarını, ilerleyen zamanlarda bu hedeflediklerine ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        "Branş fark etmeksizin tüm gençlerin spor yapması gerekiyor." diyen Aghayev, "Salona yüzlerce çocuk gelir, bunların hepsi profesyonel sporcu olmaz ama sporu seven bir çocuk, hep maçlara hazırlanan, bunu belli bir disiplin haline getiren bir çocuk kötü alışkanlıklardan uzak durur. Hayatına o sporun disiplinini katar. Bu da ona gelecek hayatında katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

        - Irmak Taşbaş: "Bir eve 3 altın madalya getirmek gerçekten çok mutlu hissettiriyor"

        Irmak Taşbaş da 6 yıldır wushu yaptığını, şimdiye kadar 4 Türkiye şampiyonluğu ve 3 Balkan şampiyonluğu kazandığını belirtti.

        Edirne'deki organizasyonda üçüncü Balkan şampiyonluğunu aldığına değinen Irmak, "Altı yaşımdan beri çok severek yapıyorum bu sporu. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek istiyorum." dedi.

        Irmak, bu yıl kardeşleriyle çok çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Antrenmanlarımız çok zordu. Spor salonundaki arkadaşlarımızla 3 kardeş çok güzel çalıştık, birlik olduk. Şampiyonada 3 kardeş altın madalya kazandık. Çok mutlu olduk. Emeklerimize değdi. Bir eve 3 altın madalya getirmek gerçekten çok mutlu hissettiriyor. Bütün aile üyelerimiz bizimle gurur duydu."

        Arda Cemal Taşbaş, wushu dalında iki defa Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini, Bakan şampiyonu olduğunu aktararak, antrenmanlarla kendini geliştirerek Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşmak istediğini ifade etti.

        Altı yaşındaki Derin Taşbaş da bir Türkiye, bir de Balkan şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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