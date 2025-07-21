Karabük'te motosiklet çalan 3 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 123. Sokak'ta gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili, 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayla ilgili incelenen kamera görüntüleri ve yapılan çalışmalar sonucu, B.U. (17) ile M.A. ve Y.İ.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.