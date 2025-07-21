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        Karabük'te parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:11
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        Karabük'te parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

        Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.H. (51), Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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