Karabük'te parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.H. (51), Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkardı.
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