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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

AA

Karabük'te Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

KARABÜK (AA) - Çin'in Doğu Türkistan politikaları Karabük'te, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, sömürgecilerin yağma ve talanlarının dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

Dünya tarihinde yaşanan binlerce savaşa rağmen barış ve adaletin sağlanamadığını belirten Gündoğdu, "Çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkeler, zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. Emperyalizm, işgallerle iç savaşlarla şiddet ve korkuyla baskı ve tahakkümlerini sürdürmektedir." dedi.

Gündoğdu, Çin'in, Doğu Türkistan'da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terk ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek arasında çocukların da yer aldığı Uygur Türkü kardeşlerimiz şehit oldu.

Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam ülkelerinin hak ve adalet ekseninde güç birlikteliği yapmasından geçer."

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.

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