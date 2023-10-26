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        Karabük'te evinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

        Karabük'te evinde kurduğu alanda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:50
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        Karabük'te evinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
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        Karabük'te evinde kurduğu alanda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 7 kök Hint keneviri ile 36 gram esrar ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

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