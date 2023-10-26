Karabük'te evinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Karabük'te evinde kurduğu alanda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Giriş: 26.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:50
Karabük'te evinde kurduğu alanda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 7 kök Hint keneviri ile 36 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.