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        Karabük'te lise öğrencileri şehit öğretmenleri unutmadı

        Karabük'te lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sergiledikleri "Ölümsüz Öğretmenler" oratoryosuyla terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:36
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        Karabük'te lise öğrencileri şehit öğretmenleri unutmadı
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        Karabük'te lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sergiledikleri "Ölümsüz Öğretmenler" oratoryosuyla terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri andı.

        Yenişehir'de düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı okundu.

        Öğretmenlik mesleğine yeni başlayanların yemin ettiği programda, emekli olan öğretmenlere Vali Mustafa Yavuz ve Akbaş tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

        Ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinin hazırladığı "Benim Eserim" tiyatrosu ve "Ölümsüz Öğretmenler" oratoryosu sergilendi.

        Oratoryoda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler anıldı.

        Duygu dolu anların yaşandığı program, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın da seslendirdiği "Magusa Limanı" eserinin öğrenciler tarafından söylenmesiyle sona erdi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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