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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:08
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kazanın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Genel Sekreter Lütfü Köm ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Rektör Kırışık, Eskipazar Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emre Ekşi ve Osman Alaçam'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Kırışık, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan'dan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendi.

        - Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giyme töreni

        KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı önlük giyme töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, klinik sürecine başlama hakkı kazanan 73 öğrenci sahneye çıkarak önlüklerini giydi, meslek yeminlerini okudu.

        Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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