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        Karabük'te şehir merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te şehir merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:54
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        Karabük'te şehir merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te şehir merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde, anne domuz ve 4 yavrusunun mahallede koşarak yolun karşısına geçmesi, ardından karanlıkta gözden kaybolması yer alıyor.

        Safranbolu Akkışla köyünde de anne ayı ve yavrusunun bir evin bahçesine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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