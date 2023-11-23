Karabük'te şehir merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te şehir merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, anne domuz ve 4 yavrusunun mahallede koşarak yolun karşısına geçmesi, ardından karanlıkta gözden kaybolması yer alıyor.

Safranbolu Akkışla köyünde de anne ayı ve yavrusunun bir evin bahçesine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.