Karabük'te şehir merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'te şehir merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te şehir merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, anne domuz ve 4 yavrusunun mahallede koşarak yolun karşısına geçmesi, ardından karanlıkta gözden kaybolması yer alıyor.
Safranbolu Akkışla köyünde de anne ayı ve yavrusunun bir evin bahçesine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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