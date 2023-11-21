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        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:38
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        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

        Ekipler, Ovacık Devlet Avlağı, Kışla Devlet Avlağı ve Eskipazar Genel Avlağı'nda araziye buğday bıraktı.

        Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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