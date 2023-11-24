Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Ö.E. ve N.Ç'nin üzerlerinde uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan üzerinde ruhsatsız tabanca ve 50 mermi bulunan A.M. hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.