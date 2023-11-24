Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Ö.E. ve N.Ç'nin üzerlerinde uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan üzerinde ruhsatsız tabanca ve 50 mermi bulunan A.M. hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.