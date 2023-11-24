Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürüttü.

100. Yıl Mahallesi'nde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- KBÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği çalıştayı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen çalıştaya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, öğretmenlik uygulamaları, hizmet içi eğitimler, sosyal etkinlikler, sosyalfest projesi, atölye ve laboratuvarların ortak kullanımının sağlanması, TEKNOKENT firmalarında lise öğrencilerine staj imkanı gibi başlıklarda istişarelerde bulundu.

- Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil'den Rektör Kırışık'a ziyaret

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Karahocagil yeni görevleri dolayısıyla KBÜ Rektörü Kırışık'a tebriklerini iletti.

İki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.