Karabük'te kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil güvenlik kamerasında
Karabük'te otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 26.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:06
Karabük'te otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Ankara kara yolu Asit mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.
Maddi hasar oluşan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bir anda karşı şeride geçmesi yer alıyor.