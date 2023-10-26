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        Karabük'te kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil güvenlik kamerasında

        Karabük'te otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:06
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        Karabük'te kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil güvenlik kamerasında
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        Karabük'te otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karabük-Ankara kara yolu Asit mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.

        Maddi hasar oluşan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bir anda karşı şeride geçmesi yer alıyor.

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