Karabük'te "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi
Karabük'te, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu.
Karabük'te, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu.
Karabük Üniversitesinde "gönüllülük çalışmaları" dersi alan bir grup öğrenci, Yücel Huzurevinde "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" etkinliği gerçekleştirdi.
Huzurevi sakinlerine karanfil veren öğrenciler, onlarla "Cumhuriyet" pastası kesti.
Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, bölgenin sevilen sanatçısı Hasan Alp türküler seslendirdi.
Oyun havaları eşliğinde eğlenen huzurevi sakinleri, şiirler okudu, öğrencilerle dans etti.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi Kübra Işılgan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in her anına tanıklık etmiş büyükleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.