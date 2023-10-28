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        Karabük'te 100 kişi aynı anda zeybek oynadı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi aynı anda zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:39
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        Karabük'te 100 kişi aynı anda zeybek oynadı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi aynı anda zeybek oynadı.

        Safranbolu Belediyesince düzenlenen etkinlikte, halk oyunları eğitmeni Utku Yılmaz öncülüğünde yaklaşık 1,5 ay eğitim verilen 100 kişi, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Elif Köse'nin de aralarında bulunduğu 90 kadın ve 10 erkekten oluşan ekibin gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Ekip, gösterinin sonunda Cumhuriyet'in 100. yılını temsil eden 100 rakamını oluşturdu.

        Köse, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız yaklaşık 1,5 aydır çalışıyor. Haftada birkaç gün birkaç saat vakit ayırarak bu etkinliği oluşturdular. Herkes de çok beğendi, takdir etti. Keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, iyi ki yapmışız." ifadelerini kullandı.

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