Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da Gazze için camilerde dua edildi

        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:01 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da Gazze için camilerde dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Karabük'te Esentepe Yeşil Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

        Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın hayatını kaybedenler ile saldırı altındaki Gazze halkı için dua edildi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Hatip Camisi'nde yatsı namazı öncesi bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık bir aydır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkı için ellerini semaya açtı.

        Filistinliler için edilen duanın ardından, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, yaptığı konuşmada, silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden şehit edildiklerini belirtti.

        - Düzce

        Düzce'de de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

        Kent merkezindeki Cedidiye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra yoğun bombardıman ve ambargo altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli Müslümanların kurtuluşu için dua edildi.

        - Sakarya

        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra vatandaşlar Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Karabük'te konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Karabük'te konuştu:
        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
        Karabük'te minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
        Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı düzenlendi
        Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı düzenlendi
        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Obezite ve stresin olumsuz etkileri "sanat terapisi"nden yararlanarak azalt...
        Obezite ve stresin olumsuz etkileri "sanat terapisi"nden yararlanarak azalt...