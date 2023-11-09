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        Karabük'te depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu

        Karabük'te "Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında hazırlanan 1000 tohum topu, üniversite yerleşkesinde toprağa saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:32
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        Karabük'te depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
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        Karabük'te "Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında hazırlanan 1000 tohum topu, üniversite yerleşkesinde toprağa saçıldı.

        Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen "Asrın Dayanışması Yaz İzcilik Kampı"na katılan depremzede çocuklar, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin koordinasyonuyla Karabük Üniversitesine (KBÜ) geldi.

        Depremzede çocuklar İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde üretilen 1000 tohumu kampüs yerleşkesinde toprakla buluşturdu.

        Etkinlikte konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bunun Türkiye çapında yapılan çok önemli bir proje olduğunu, bunların yaygınlaşarak devamını arzu ettiklerini söyledi.

        Kentlerin daha yaşanabilir olması için yatay mimari yapılması ve müstakil bahçeli evlerin yaygınlaştırılması gerektiğini işaret eden Kırışık, "Bu mekanların bahçelerine ağaçlandırma yapılarak kentsel mekanda yeşillenmenin daha da artırılması, aynı zamanda bu bahçelerde tarımsal faaliyetlerin artırılması önemli hedefimiz, arzumuz, hayalimiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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