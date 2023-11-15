Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlü K.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde olduğu belirlenen K.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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