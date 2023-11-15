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        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:50
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        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlü K.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde olduğu belirlenen K.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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