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        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçlarını Karabük'te oynayacak

        Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Oturarak Voleybol (ParaVoley) EuroLeague A Grubu maçlarını, nisan ayında Karabük'te oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:12
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        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçlarını Karabük'te oynayacak
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        Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Oturarak Voleybol (ParaVoley) EuroLeague A Grubu maçlarını, nisan ayında Karabük'te oynayacak.

        Kulüp Başkanı Bülent Çağlayan, yaptığı açıklamada, ParaVoley EuroLeague maçlarının, Karabük'e alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        ParaVoley EuroLeague maçlarının Karabük'e alınmasının çok önemli olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

        "Bunu fırsata çevirip başarılı olacağız. Başarılı olmak için sahada olacağız. Geçtiğimiz yıl süper lige çıkmış ve ayağının tozu ile Avrupa maçlarına çıkacak olan takımımızın Avrupa'da derece yapması için ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Maçlar için Karabük halkından destek ve ilgi bekliyorum. Bu destekle ben inanıyorum ki; hem Avrupa'da ilk üç de olacağız, hem de süper lig şampiyonluğu yaşayacağız."

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