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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi

        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:51
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        Karabük merkez Yeşil Mahalle'de 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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