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        Karabük'te ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira ceza

        Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:20
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        Karabük'te ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira ceza
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        Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

        Şirinevler Mahallesi Köprülü Sokak'ta seyreden bir sürücünün ipinden tuttuğu köpeği koşturması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Olay üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin geçiş güzergahındaki KGYS ile iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Aracı tespit eden polis, sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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