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        Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:44
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        Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkili oldu.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü ilçede, dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

        Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

        Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

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