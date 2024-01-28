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        Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Karabük'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:00
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        Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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        Karabük'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl merkezinden Başköy köyüne giden yolda sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yolu ulaşıma kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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