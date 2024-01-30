Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te 160 yeni sağlık çalışanının istihdam edileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te 160 yeni sağlık çalışanının istihdam edileceği bildirildi.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "İlimizdeki Sağlık Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda istihdam edilecek 76 hemşire, 49 sürekli işçi, 16 sağlık teknikeri, 11 sağlık memuru ve 8 diğer branşlar olmak üzere, toplam 160 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadeleri kullanıldı.

        - Başkan Vergili, mahalle sakinleriyle buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasının 13. turu kapsamında, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vergili, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.

        -Sosyal Bilimler Festivali

        KBÜ ile Kastamonu Üniversitesi arasında akademik iş birliği ve Sosyalfest kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile akademik iş birliği protokolü ve 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi
        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi
        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 
        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı