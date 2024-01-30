Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te 160 yeni sağlık çalışanının istihdam edileceği bildirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "İlimizdeki Sağlık Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda istihdam edilecek 76 hemşire, 49 sürekli işçi, 16 sağlık teknikeri, 11 sağlık memuru ve 8 diğer branşlar olmak üzere, toplam 160 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadeleri kullanıldı.

- Başkan Vergili, mahalle sakinleriyle buluştu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasının 13. turu kapsamında, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vergili, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.

-Sosyal Bilimler Festivali

KBÜ ile Kastamonu Üniversitesi arasında akademik iş birliği ve Sosyalfest kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile akademik iş birliği protokolü ve 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.