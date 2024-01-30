Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı için 2 bileziğini bozdurmak üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı için 2 bileziğini bozdurmak üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

Safranbolu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Z.D'yi telefonla arayarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve aklanması için hesabına para göndermesini istedi.

Bunun üzerine il merkezindeki bir kuyumcuya giden Z.D, 60 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 bileziğini bozdurmak istedi.

Gelen bir ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kuyumcuya giderek Z.D'nin dolandırılmasını son anda engelledi.

Dolandırılmaktan kurtulan Z.D, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.