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        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan orman dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:33
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        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan orman dronla görüntülendi.

        Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi konaklarıyla tanınan ilçede etkili olan kar, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisindeki ormanlık alanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

        İncekaya Kanyonu üzerine yapılan Türkiye'nin ilk cam seyir terası da yağışların ardından karla kaplandı.

        Ormanlık alanda ve seyir terasındaki manzara dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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