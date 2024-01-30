Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan orman dronla görüntülendi.

Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi konaklarıyla tanınan ilçede etkili olan kar, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisindeki ormanlık alanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İncekaya Kanyonu üzerine yapılan Türkiye'nin ilk cam seyir terası da yağışların ardından karla kaplandı.

Ormanlık alanda ve seyir terasındaki manzara dronla görüntülendi.