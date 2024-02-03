Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

        Burada konuşan Çetinkaya, Karabük'te bir yenilenme ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirtti.

        Hükümetin desteğiyle 5 yıllık süreçte yenilenme ve kalkınma hamlesi yapacaklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Bunu vekillerimizle yapalım. Bunu birlik ve beraberlikle tek yumruk olarak yapalım. En büyük arzumuz budur. Hiçbir şekilde bir makam hırsımız yoktur ve liderimizin dediği gibi 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eser.' İnşallah beş yıl eser siyaseti yapalım. Çocuklarımıza, eşlerimize, ailelerimize güzel bir Karabük kuralım, güzel sokaklar kuralım, sosyal alanlar kuralım ve biz bunun için kolları sıvadık, 'Bismillah' dedik."

        Çetinkaya, projeleri çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, "Bakanlarla, Cumhurbaşkanımızla görüşmeye başladık. Ekibimizle masaya oturduk, çalışmalara başladık. İnşallah 31 Mart'ta diyoruz ki; şu köhnelikten kurtulalım ve 1 Nisan'da inşallah yükselişe, hep beraber 'evet' diyelim ve Karabük'te 5 yıl pırıl pırıl hizmetler yapalım, hükümetin desteğiyle Karabük'ü bölgenin yıldızı yapalım." ifadelerini kullandı.

        Belediyecilik anlayışlarını anlatan Çetinkaya, "Burada 7/24 mesai anlayışıyla çalışacağız. Ek iş değil, tek işimiz belediyecilik olacak. Gecemiz de Karabük olacak, gündüzümüz de Karabük olacak. Dünümüz de Karabük olacak, yarınımız da Karabük olacak. Neden? Çünkü ben başta olmak üzere, hepimiz bu şehrin bir paydaşıyız. Bu şehir, bizim artık cennetimiz olacak. Burayı gelişmiş şehir yapmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığında milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile Kılavuzlar, Atatürk ve 5000 Evler 75. Yıl Mahalle başkanları ve yönetimleriyle toplantı gerçekleştiren Çetinkaya, daha sonra Üniversite Mahallesi'nde ev ziyareti yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu
        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı
        Karabük'te MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı
        Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu
        Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te 2023'te 112'ye yapılan çağrıların yaklaşık yüzde 70'i asılsız çı...
        Karabük'te 2023'te 112'ye yapılan çağrıların yaklaşık yüzde 70'i asılsız çı...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa