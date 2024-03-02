Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.
Kahyalar köyü yakınlarında bir arazide örtü yangını çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
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