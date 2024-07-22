Karabük merkezli suç örgütüne yönelik "Kuyu-10" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Karabük merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda yakalanan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y, İ.Y. V.Y, Y. G, E.M. ve D.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu arada diğer bir şüphelinin de başka suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.