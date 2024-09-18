Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
İ.Y. idaresindeki 78 ABY 302 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö'ye (11) çarptı.
Kazada Ç.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ç.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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