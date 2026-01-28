Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu

Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle buluşan Ustaoğlu, beden ve ruh sağlığının her şeyin temeli olduğunu söyledi.



Yeşilay'ın milletin ve özellikle de gençliğin sağlığı için her alanda faaliyet gösterdiğini belirten Ustaoğlu, anaokulundan üniversiteye kadar toplumun her kademesinde yer aldıklarını ifade etti.



Ustaoğlu, Yeşilay'ın 1920'de kurulduğunu anımsatarak, kuruldukları günden bugüne ülkenin maddi ve manevi sağlığı için hizmetler ortaya koyduklarını kaydetti.



Karabük'ün bağımlılıklardan arındırılması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Ustaoğlu, "Trafik kazalarından aile içi geçimsizliklere, toplumsal huzursuzluklardan bireyler arası çatışmalara kadar birçok problemin temelinde bağımlılık bulunuyor. Bu sorunların yüzde 90'ından fazlası bağımlılığa düşmüş insanların sosyolojik problemlerinin bir yansımasıdır. Dengeli, düzenli bireyler yetiştirebilirsek, huzursuzluk şehrimizden kendiliğinden kaybolacaktır." diye konuştu.



