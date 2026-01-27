Habertürk
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:44
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        H.H. (30) idaresindeki 78 ABY 386 plakalı motosiklet, Namal Kavşağı'nda S.H.K (54) yönetimindeki 78 BY 471 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki S.Ö.G. (29) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

