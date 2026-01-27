Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasını geçen yıl 172 bin 570 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasını geçen yıl 172 bin 570 kişi ziyaret etti.

        Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyonda 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliğini taşıyor.

        Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki, 75 ton yüke dayanıklı teras, ziyaretçilerden ilgi görüyor.


        İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, AA muhabirine, seyir terasının Karabük turizmine büyük katkısı olduğunu söyledi.

        İl Özel İdaresi tarafından yapılan terasın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Sözen, yapının 2021'den sonra yine kurum bünyesinde işletilmeye başladığını anlattı.

        Sözen, 2021'e kadar kısıtlı olan gelir iratlarının o gün itibarıyla hızla büyümeye başladığına değinerek, şunları kaydetti:


        "Cam terasta 2025'te 172 bin 570 kişiyi misafir ettik. Bunun karşılığında da idaremize 11 milyon 456 bin lira gibi çok ciddi gelir irat edildi. Bunu da tabii hizmet ağımızda olan sorumluluk sahamızdaki işlerimizin yapımında kullanıyoruz, milletimizin menfaatine sunuyoruz. 2021'den bugüne kadar 805 bin 684 kişi cam terasımızı ziyaret etti ve 26 milyon 114 bin lira gibi çok ciddi bir rakamı İl Özel İdaremize kazandırmış olduk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Muhtara ait iki katlı ev alevlere teslim oldu
        Muhtara ait iki katlı ev alevlere teslim oldu
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Öğrencilerle yaptığı işbirliğiyle 322'nci tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sah...
        Öğrencilerle yaptığı işbirliğiyle 322'nci tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sah...
        Karabük'te su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Karabük'te su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı
        Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı