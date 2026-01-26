Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Karabük'te su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ergenekon Mahallesi'ndeki su kanalında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla kanala inerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
