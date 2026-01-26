Habertürk
        Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı

        Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı

        Karabük'te su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:19 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:19
        Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı
        Karabük'te su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ergenekon Mahallesi'ndeki su kanalında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla kanala inerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

