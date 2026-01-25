Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:55 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        A.S. (22) idaresindeki 06 BA 0665 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta park halindeki tırın dorsesine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Y.P. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
        Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
        Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti
        Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü