        Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:08
        Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Karabük-Safranbolu yolu Emek Kavşağı yakınlarında park halindeki 51 EE 721 plakalı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cesedin, S.D'ye (63) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici, delici alet ile darp izine rastlanmayan S.D'nin cesedi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

