        Karabük Haberleri

        Karabük'te yaban kedisi avlanma sırasında görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban kedisi, karlı alanda avını yakalamaya çalıştığı sırada kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:16
        Karabük'te yaban kedisi avlanma sırasında görüntülendi
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban kedisi, karlı alanda avını yakalamaya çalıştığı sırada kayda alındı.

        Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, ilçenin kırsal bölgesinde yaban kedisini fare yakalamaya çalışırken görüntüledi.

        Kayıtlarda, yaban kedisinin karda fare avlamaya çalışması yer alıyor.

