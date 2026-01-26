Karabük'te yaban kedisi avlanma sırasında görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban kedisi, karlı alanda avını yakalamaya çalıştığı sırada kayda alındı.
Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, ilçenin kırsal bölgesinde yaban kedisini fare yakalamaya çalışırken görüntüledi.
Kayıtlarda, yaban kedisinin karda fare avlamaya çalışması yer alıyor.
