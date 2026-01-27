Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:48
        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Çukurgelik köyünde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden köy muhtarı ve eşi, kendi imkanlarıyla evden ayrıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

