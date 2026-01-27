Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te "kesisiz beyin tümörü ameliyatı" yapıldı

        Karabük'te "kesisiz beyin tümörü ameliyatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "kesisiz beyin tümörü ameliyatı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te "kesisiz beyin tümörü ameliyatı" gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "ilk kez" hiçbir kesi yapılmadan, burundan girilerek "Endoskopik Transsfenoidal" yöntemle hipofiz tümörü ameliyatı yapıldı.

        Hastaneye şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran bir hastanın çekilen MR görüntülemesinde, hipofiz bezinde tümör tespit edildi.

        Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Zeynep Dağlar tarafından gerçekleştirilen ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinin de destek verdiği operasyonda, hastanın kafa tasında herhangi bir kesi açılmadan, burun deliklerinden endoskopik kamera sistemiyle girilerek tümör başarıyla çıkarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlar, bu yöntemin Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulandığını belirterek, "Gelişen teknoloji sayesinde, beynin orta bölümüne yerleşen tümörleri artık çevre dokulara zarar vermeden, burun yolunu kullanarak alabiliyoruz. Bu yöntem sayesinde hastalarımızda komplikasyon riski azalıyor, hastanede kalış süreleri kısalıyor ve normal hayatlarına çok daha hızlı dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Hastanenin güçlü teknolojik altyapısı ve multidisipliner çalışma anlayışı sayesinde ameliyatın gerçekleştiğini aktaran başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan da şunları kaydetti:

        "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında ve bu tür ileri teknoloji gerektiren ameliyatların yapılabilmesi için gerekli donanımın sağlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a, ayrıca AK Parti İl Başkanı Sayın Ferhat Salt ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. İsmail Kara'ya teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"

        Benzer Haberler

        Karabük'te ilk kez burundan girilerek beyin tümörü ameliyatı yapıldı
        Karabük'te ilk kez burundan girilerek beyin tümörü ameliyatı yapıldı
        Köy muhtarının evi alev alev yandı
        Köy muhtarının evi alev alev yandı
        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı
        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 172 bin 570 kişiyi ağırladı
        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Muhtara ait iki katlı ev alevlere teslim oldu
        Muhtara ait iki katlı ev alevlere teslim oldu
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa