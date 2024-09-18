Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Büyükelçi Sapiyev'i Rektörlük makamında ağırladı.

Ziyarette iki ülke arasındaki yükseköğretim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliği imkanları görüşülerek, akademik çalışmalar kapsamında yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu belirten Sapiyev, Kazakistanlı öğrencilerin Türkiye ve KBÜ'de eğitim aldığını ifade ederek öğrenci sayısının daha da artmasından mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Kırışık da Kazakistan'ın hem Türkiye hem de Türk dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu aktararak, "Kazakistan bizim için çok önemli bir ülke. Kazakistanlı öğrencilerimizin burada okuyor olması, iki ülkenin işbirliği ve gelişimi açısından oldukça önemli. Karabük Üniversitesi olarak Türk devletlerindeki pek çok üniversiteyle protokol yaptık. Bu devletlerle olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Türk devletleri ile olan kardeşliğimizi geliştirecek ve işbirliğimizi artıracak çalışmalar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.