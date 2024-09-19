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        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu

        Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:43
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        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu
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        Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı.

        Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf etkinlikleriyle vakit geçirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen etkinliğin, günün anlam ve önemini vurgulamak için önemli fırsat olduğunu belirterek, "Aziz milletimizin bekası uğrunda gazi olan tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı da etkinlikte emeği geçen herkese gaziler adına teşekkür ederek, Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusunun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusuna Polatlı önlerinde tarihin en büyük yenilgisini yaşattığını söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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