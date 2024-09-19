Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen etkinliğin, günün anlam ve önemini vurgulamak için önemli fırsat olduğunu belirterek, "Aziz milletimizin bekası uğrunda gazi olan tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyorum." dedi.