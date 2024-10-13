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        Karabük'te sağanak etkili oldu

        Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 02:05 Güncelleme: 13.10.2024 - 02:14
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        Karabük'te sağanak etkili oldu
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        Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

        Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı, bazı araçlar yolda kaldı.

        Demir-çelik kavşağında biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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