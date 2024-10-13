Karabük'te sağanak etkili oldu

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

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