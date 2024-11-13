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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:27
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler gibi çeşitli işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

        Rektör Prof. Dr. Kırışık, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş'i de ziyaret etti.

        Görüşmede Karabük Üniversitesi ile TRT arasında eğitim, medya ve iletişim alanlarında yapılabilecek olası işbirliği konuları değerlendirildi.

        - Safranbolu'da derede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Akçasu Deresi'nde mahsur kalan kediyi görenler, durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kaçan kediyi kurulan tuzak yardımıyla yakalayarak mahsur kaldığı dereden kurtardı. Doğal ortamına salınan kediye yiyecek verildi.

        - Safranbolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aşağıdana köyünde Cemalettin M'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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