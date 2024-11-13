Karabük'ten kısa kısa

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağıdana köyünde Cemalettin M'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görüşmede Karabük Üniversitesi ile TRT arasında eğitim, medya ve iletişim alanlarında yapılabilecek olası işbirliği konuları değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş'i de ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler gibi çeşitli işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

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