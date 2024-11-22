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        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:33
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        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        N.K. idaresindeki 78 BP 462 plakalı traktör, Ahmetler köyü Aydınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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