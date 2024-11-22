Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İl merkezinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen O.A. ve E.Y'nin üst aramasında 21 gram kokain ve 1,87 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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