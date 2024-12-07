Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na Çetinkaya seçildi

Derneğin yönetim kurulu ise Osman Semih Gülen, Sedat Karaoğlu, Ergün Başkaya, Zafer Acar, Ziya Alak ve Ahmet Özler'den oluştu.

Tek liste halinde yapılan seçimlerde Çetinkaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na seçildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Serap Karaoğlu aday olmadı.

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