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        Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na Çetinkaya seçildi

        Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na Mehmet Çetinkaya seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:39
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        Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na Çetinkaya seçildi
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        Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na Mehmet Çetinkaya seçildi.

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Serap Karaoğlu aday olmadı.

        Tek liste halinde yapılan seçimlerde Çetinkaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanlığı'na seçildi.

        Derneğin yönetim kurulu ise Osman Semih Gülen, Sedat Karaoğlu, Ergün Başkaya, Zafer Acar, Ziya Alak ve Ahmet Özler'den oluştu.

        Genel kurula, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ve gazeteciler katıldı.

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